Со скандалом уволенный замглавы Росгеологии курировал проект по Байкалу



АО «Росгеология» после проверки информации, появившейся в СМИ, не установила в отношении бывшего замглавы компании подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации. Но из-за нарушения кодекса корпоративной этики руководством холдинга было принято решение всё же уволить Горринга.



29 января после скандального видео, попавшего на просторы интернета, был уволен первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Выяснилось, что чиновник курировал проект по рекультивации священного озера. Но проект так и не был реализован из-за отсутствия у подрядчика технологий для выполнения работ.Далее счётная палата признала заключённый договор неисполнимым. Выделенные из бюджета средства были возвращены на счета правительства России и Иркутской области.- Никто не крал из сметы проекта ликвидации отходов Байкальского ЦБК никаких миллиардов. Все миллиарды, выделенные на рекультивацию, находятся на счетах правительства РФ и Иркутской области. Те 1,2 млрд рублей, которые были выделены на 2018 год, как известно, исключены из финансирования и перенесены на последующие годы, - пояснил официальный представитель АО «Росгеология» Антон Сергеев.В понедельник в сети появилось скандальное видео, где Горринг играет в онлайн-игру. Общаясь с игроками, он всё время использует ненормативную лексику. Также унижает одну из сотрудниц перед зрителями, за то, что она мало доносила на коллег. Чиновник также хвастался имтимными отношениями с сотрудницами ведомства. Среди стримеров Горринг был известен как Бубна. Он был спонсором двух кибер-команд.