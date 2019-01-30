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За сутки в Бурятии произошло 11 пожаров

За сутки в Бурятии произошло 11 пожаров
Происшествия,  Фото:Аноним03
6 выездов пожарных пришлось на возгорание мусора

29 января в Бурятии было потушено 11 пожаров, 6 из которых - в районах республики.

Причинами возникновения пожаров послужили неосторожное обращение с огнём, нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, а также умышленный поджог.

Было совершено 6 выездов на тушение возгораний мусора. В городе Улан-Удэ мусор горел в приямке 5-этажного дома, в бесхозных гаражах, коллекторе теплотрассы, в городе Гусиноозёрске - в заброшенном здании.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что пожар, возникший из-за возгорания мусора, угрожает имуществу людей и государства.

В районах республики произошли пожары, в которых пострадала частная собственность. В селе Корсаково Кабанского района произошёл пожар на территории частного дома в бане. В результате повреждена стена бани изнутри на площади 1 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. По этой же причине в посёлке Наушки Кяхтинского района изнутри выгорела летняя кухня на площади 30 кв.м.

В результате поджога в городе Кяхта Кяхтинского района сгорел сарай. Ведутся следственные мероприятия.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает требования пожарной безопасности:

• не поджигайте мусор! 

• не пользуйтесь неисправной проводкой, выключателями, розетками; 

• следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»;

• не включайте в одну сеть электроприборы повышенной мощности – это приводит к перегрузке в электросети; 

• не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели; 

• не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами; 

• не курите вблизи мягкой мебели и штор.


При обнаружении пожара вызывайте пожарных по телефону «01» (с мобильного «101»)

пожар
 
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