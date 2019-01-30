За сутки в Бурятии произошло 11 пожаров



• не поджигайте мусор!



• не пользуйтесь неисправной проводкой, выключателями, розетками;



• следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»;



• не включайте в одну сеть электроприборы повышенной мощности – это приводит к перегрузке в электросети;



• не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели;



• не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами;



• не курите вблизи мягкой мебели и штор.





При обнаружении пожара вызывайте пожарных по телефону «01» (с мобильного «101»)





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