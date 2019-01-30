На пожаре в Иркутской области погибли две сестры

Следователи выясняют обстоятельства трагедии



29 января утром в садоводстве «Сельстрой», расположенном в Иркутском районе Иркутской области, загорелся дом. На пожаре погибли две сестры 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



- По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - пояснила пресс-служба СУ СКР региона.



Выяснилось, что пожарных вызвала одна из сестёр. Следком сообщает, что сотрудники МЧС прибыли слишком поздно, когда они приехали, дом уже был полностью в огне. Девочек спасти не удалось. Сёстры в доме находились с сожителем их матери. Следствию предстоит выяснить, почему мужчина не предпринял мер по спасению детей.



У следствия есть информация, что в прошлом году в сгоревшем доме заменили электропроводку, а также установили противопожарный датчик.



- Что стало причиной возгорания - покажет экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключила пресс-служба СУ СКР региона.

