Следователи выясняют обстоятельства трагедии
29 января утром в садоводстве «Сельстрой», расположенном в Иркутском районе Иркутской области, загорелся дом. На пожаре погибли две сестры 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
- По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - пояснила пресс-служба СУ СКР региона.
Выяснилось, что пожарных вызвала одна из сестёр. Следком сообщает, что сотрудники МЧС прибыли слишком поздно, когда они приехали, дом уже был полностью в огне. Девочек спасти не удалось. Сёстры в доме находились с сожителем их матери. Следствию предстоит выяснить, почему мужчина не предпринял мер по спасению детей.
У следствия есть информация, что в прошлом году в сгоревшем доме заменили электропроводку, а также установили противопожарный датчик.
- Что стало причиной возгорания - покажет экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключила пресс-служба СУ СКР региона.
На пожаре в Иркутской области погибли две сестры
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Застройщик Сергей Домшоев останется под домашним арестом также до 5 мая
Они похищали деньги со счетов клиентов банка
Налётчики были задержаны в течение суток
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина побежал
Направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам вымогательств денег и имущества
Пёс набросился на вора в такси
Пожар произошёл в Кяхтинском районе
Сотрудниками полиции были опрошены возможные свидетели и очевидцы
Мужчина поругался с пассажирами поезда и хотел отомстить
Мошенники проникли в личный кабинет онлайн-банка и проводили операции с переводами
Все случаи связаны с использованием средств связи
Также они стащили ювелирные изделия
От полученных травм мужчина скончался в больнице
Они угрожали им расправой и отняли имущество. ВИДЕО