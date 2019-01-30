В Улан-Удэ во время капремонта затопили квартиры



– Мы планируем поднять вопрос перед руководством Бурятии в части соответствия деятельности Фонда капитального ремонта его основной цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан посредством обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Также будет направлено обращение в минстрой Бурятии, как учредителю и высшему органу управления Фондом капитального ремонта, с просьбой выработать рекомендации по результатам неудовлетворительной работы фонда, – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» в регионе Сергей Печёрский.



Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку по обращению активистов Общероссийского Народного фронта в Бурятии о срыве сроков в ходе капитального ремонта и подтоплении квартир на улице Куйбышева, д.24. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.Ещё летом прошлого года в доме начали ремонт крыши, провели демонтаж. Но во время дождей должным образом её не накрыли, поэтому произошло подтопление квартир. Активисты ОНФ выезжали по жалобе жителей с рейдом, к участию в котором были приглашены представители Фонда капитального ремонта, управляющей компании, подрядчика. По итогам обследования общественниками был направлен запрос в прокуратуру.- Проверка показала, что подрядной организацией ООО «Стройтех» не обеспечено выполнение ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, ст.35 Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона в адрес подрядчика и фонда капитального ремонта. Представления рассмотрены и удовлетворены. ООО «Стройтех» выполнила ремонтные работы в трёх квартирах. С собственниками двух квартир заключены соглашения о проведении ремонта после окончания ремонта крыши. Другим собственникам, в связи с их отсутствием, направлены письма о согласовании оценки ущерба, - рассказали в пресс-службе ОНФ в регионе.По итогам проверки подрядчик привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст.9.4 КоАП РФ: ему назначен штраф - 30 тысяч рублей.- Материалы проверки по факту выполнения ООО «Стройтех» работ, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, направлены в УМВД Улан-Удэ для проведения проверки и принятия правового решения. Также установлено, что банковская гарантия по контракту на проведение капитального ремонта кровли действует до 31 января этого года, - отметили в ОНФ по республике.