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Зэки из Бурятии обирали якутян

Зэки из Бурятии обирали якутян
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они похищали деньги со счетов клиентов банка

Заключённые, отбывающие наказание в Бурятии, обирали жителей Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха Якутия.

- В ходе кропотливой работы оперативных работников и следователей пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Бурятии, похищавших при этом денежные средства клиентов банка при помощи мобильной связи, - поясняет пресс-служба министерства.

Правоохранители отмечают, что дистанционные мошенничества являются наиболее трудными для раскрытия преступлениями. Им уделяется особое внимание.
мошенничество
 
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