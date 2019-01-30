Зэки из Бурятии обирали якутян

Они похищали деньги со счетов клиентов банка



Заключённые, отбывающие наказание в Бурятии, обирали жителей Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха Якутия.



- В ходе кропотливой работы оперативных работников и следователей пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Бурятии, похищавших при этом денежные средства клиентов банка при помощи мобильной связи, - поясняет пресс-служба министерства.



Правоохранители отмечают, что дистанционные мошенничества являются наиболее трудными для раскрытия преступлениями. Им уделяется особое внимание.

