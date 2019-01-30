Они похищали деньги со счетов клиентов банка
Заключённые, отбывающие наказание в Бурятии, обирали жителей Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха Якутия.
- В ходе кропотливой работы оперативных работников и следователей пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Бурятии, похищавших при этом денежные средства клиентов банка при помощи мобильной связи, - поясняет пресс-служба министерства.
Правоохранители отмечают, что дистанционные мошенничества являются наиболее трудными для раскрытия преступлениями. Им уделяется особое внимание.
Зэки из Бурятии обирали якутян
Происшествия, Фото:
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