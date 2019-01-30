Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина побежал
На днях экипаж вневедомственной охраны в ходе несения службы на маршруте патрулирования в селе Кырен, в вечернее время обратил внимание на подозрительного мужчину с пакетом в руках. При виде сотрудников мужчина побежал в противоположную сторону, перебросил пакет через забор и попытался скрыться в проулке.
Задержав 31-летнего местного жителя, ранее судимого гражданина, росгвардейцы нашли полиэтиленовый пакет, в котором была травянистая масса с характерным запахом дикорастущей конопли.
Задержанного доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Изъятое вещество весом около 400 грамм направлено на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.
Житель Бурятии с наркотиками выдал себя гвардейцам, запаниковав
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Налётчики были задержаны в течение суток
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина побежал
Направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам вымогательств денег и имущества
Пёс набросился на вора в такси
Пожар произошёл в Кяхтинском районе
Сотрудниками полиции были опрошены возможные свидетели и очевидцы
Мужчина поругался с пассажирами поезда и хотел отомстить
Мошенники проникли в личный кабинет онлайн-банка и проводили операции с переводами
Также они стащили ювелирные изделия
От полученных травм мужчина скончался в больнице
Они угрожали им расправой и отняли имущество. ВИДЕО
Руководитель незаконно возместила из бюджета более 6 млн рублей
СКР проведёт проверку в школе
Злоумышленник спрятал украденное у подозреваемого в другом преступлении
Он похитил сотовый телефон и часы, лежавшие на видном месте