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Житель Бурятии с наркотиками выдал себя гвардейцам, запаниковав

Житель Бурятии с наркотиками выдал себя гвардейцам, запаниковав
Происшествия,  Фото:Росгвардия республики
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина побежал

На днях экипаж вневедомственной охраны в ходе несения службы на маршруте патрулирования в селе Кырен, в вечернее время обратил внимание на подозрительного мужчину с пакетом в руках. При виде сотрудников мужчина побежал в противоположную сторону, перебросил пакет через забор и попытался скрыться в проулке.

Задержав 31-летнего местного жителя, ранее судимого гражданина, росгвардейцы нашли полиэтиленовый пакет, в котором была травянистая масса с характерным запахом дикорастущей конопли.

Задержанного доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Изъятое вещество весом около 400 грамм направлено на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.
наркотики Росгвардия
 
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