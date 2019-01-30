Житель Бурятии с наркотиками выдал себя гвардейцам, запаниковав

Происшествия, Фото: Росгвардия республики

Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина побежал



На днях экипаж вневедомственной охраны в ходе несения службы на маршруте патрулирования в селе Кырен, в вечернее время обратил внимание на подозрительного мужчину с пакетом в руках. При виде сотрудников мужчина побежал в противоположную сторону, перебросил пакет через забор и попытался скрыться в проулке.



Задержав 31-летнего местного жителя, ранее судимого гражданина, росгвардейцы нашли полиэтиленовый пакет, в котором была травянистая масса с характерным запахом дикорастущей конопли.



Задержанного доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Изъятое вещество весом около 400 грамм направлено на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

