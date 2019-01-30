В Иркутской области под суд пойдёт банда вымогателей

Направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам вымогательств денег и имущества



В Усть-Куте следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области закончили расследование многоэпизодного уголовного дела. Пяти фигурантам дела вменяется совершение вымогательств, легализация имущества, добытого преступным путём, мошенничества и грабежи.



Противоправные деяния были совершены в 2015-2017 годах. Всего в органы полиции обратилось около 40 потерпевших, которым причинён общий ущерб в размере более 2,5 млн рублей.



В августе 2017 года в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики сначала установили и доставили троих членов преступной группы, а позже задержали и ещё двоих соучастников. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за ряд особо тяжких преступлений, среди которых убийство, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Некоторые из них находились в федеральном розыске.



Как установили следователи, 35-летний местный житель создал устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений. Вместе с сообщниками он занимался вымогательствами денежных средств и автотранспорта у индивидуальных предпринимателей и граждан Усть-Кута и Киренска. В случая отказа передачи денег злоумышленники похищали имущество своих жертв, а также всячески угрожали физической расправой.



Для сбора доказательственной базы были назначены и проведены ряд экспертиз и следственных действий, а также приняты меры к установлению и аресту имущества обвиняемых, с целью возмещения причинённого пострадавшим ущерба.



Материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступления, предусмотренного статьями 163, 174, 159 и 161 УК РФ соединены в одно производство и с неопровержимыми доказательствами направлены в городской суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.