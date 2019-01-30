Пёс набросился на вора в такси
В селе Бичурского района Бурятии пьяный мужчина украл собаку породы алабай. Чтобы перевезти собаку в другое село, злоумышленник вызвал такси. Но по пути следования в населённый пункт пёс набросился на вора и покусал его.
Как сообщает пресс-служба Бичурского районного суда, таким образом, сельчанин сам пострадал в результате преступления. Осудили незадачливого вора по по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии не редкость кража собак. В апреле 2017 года в селе Багдарин Баунтовского района мужчина украл алабая у соседей.
В ноябре 2017 года жителя Бурятии через полицию заставили вернуть украденного в Новосибирске хаски.
В Закаменском районе республики в декабре 2017 года неработающий, ранее судимый житель увёл двух собак со двора пенсионера. Похитив животных, мужчина забил их и съел. Тогда было возбуждено уголовное дело.
Украденный алабай покусал жителя Бурятии
Происшествия, Фото:
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