В Бурятии поджигатель уничтожил сарай



С начала года в Бурятии произошло 6 поджогов, все материалы проверок по фактам пожаров переданы в органы внутренних дел. Очередной поджог произошёл накануне в Кяхте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.



Днём 29 января на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании дощатого сарая в Кяхтинском районе. На момент прибытия первого подразделения сарай в Кяхте горел полностью. В результате пожара сгорел сарай на площади 20 кв. м. Предварительной причиной пожара стал поджог.



- В ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев предварительно было установлено, что неизвестными лицами был совершён поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. По факту пожара производится доследственная проверка, материалы будут переданы в правоохранительные органы - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кяхтинского района УНДПР ГУ МЧС России по республике Алексей Арсланов.



Сотрудники Главного управления МЧС России по республике напоминают жителям и гостям республики о том, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Несмотря на то, что поджог является уголовно наказуемым деянием, это не останавливает злоумышленников. Основные причины поджогов – сокрытие ранее совершенного преступления, месть, долги, неразделенное имущество, уничтожение чужого имущества. Стремление осуществить поджог в большинстве возникает на почве алкогольного опьянения.



Если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причиненный пожаром материальный ущерб. Тем, кто когда-либо от кого-то получал угрозы о поджоге, нельзя оставлять это без внимания. Если вы осознаёте, что угроза реальна, небеспочвенна, то сообщите о готовящемся преступлении в полицию, участковому. Также можно обратиться в круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии – 8(3012)39-99-99.