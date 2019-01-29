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Жителя Иркутской области осудили за ложный донос

Жителя Иркутской области осудили за ложный донос
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина поругался с пассажирами поезда и хотел отомстить 

Суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины, совершившего заведомо ложный донос о совершении преступления.

В августе прошлого года, находясь в пригородном поезде № 6323, следовавшим по маршруту «Слюдянка-Иркутск-сортировочный», вступил в словесный конфликт с незнакомыми молодыми людьми. По прибытию пригородного поезда на станцию «Мельникова», мужчина пришёл в супермаркет «Слата», где обратился к контролёру торгового зала с просьбой сообщить в органы полиции о том, что неизвестные, на остановочном пункте «Мельниково» ВСЖД, нанесли ему телесные повреждения и похитили у него деньги и телефон. 

Сотрудник супермаркета позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

По прибытию сотрудников полиции мужчина написал заявление о совершенном в отношении него преступлении. По данному заявлению была организована и проведена проверка, по результатам которой было установлено, что сообщение о совершённом в отношении него преступлении ложное, в связи с чем, в возбуждении уголовного дела следователем было отказано.

За совершенное преступление мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, условно, с установлением испытательного срока в один год.

На мужчину возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные инспекцией дни, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
суд
 
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