Жителя Иркутской области осудили за ложный донос



Суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины, совершившего заведомо ложный донос о совершении преступления.



В августе прошлого года, находясь в пригородном поезде № 6323, следовавшим по маршруту «Слюдянка-Иркутск-сортировочный», вступил в словесный конфликт с незнакомыми молодыми людьми. По прибытию пригородного поезда на станцию «Мельникова», мужчина пришёл в супермаркет «Слата», где обратился к контролёру торгового зала с просьбой сообщить в органы полиции о том, что неизвестные, на остановочном пункте «Мельниково» ВСЖД, нанесли ему телесные повреждения и похитили у него деньги и телефон.



Сотрудник супермаркета позвонил в полицию и сообщил о случившемся.



По прибытию сотрудников полиции мужчина написал заявление о совершенном в отношении него преступлении. По данному заявлению была организована и проведена проверка, по результатам которой было установлено, что сообщение о совершённом в отношении него преступлении ложное, в связи с чем, в возбуждении уголовного дела следователем было отказано.



За совершенное преступление мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, условно, с установлением испытательного срока в один год.



На мужчину возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные инспекцией дни, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

