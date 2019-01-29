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В Ангарске неизвестный поджёг дверь офиса

В Ангарске неизвестный поджёг дверь офиса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудниками полиции были опрошены возможные свидетели и очевидцы

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения молодого человека. Парень подозревается в поджоге двери.

Преступление было совершено днём 26 января в доме №7 11-го микрорайона Ангарска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в здании с административными помещениями на пятом этаже произошло возгорание входной двери одного из офисов. Сотрудниками полиции были опрошены возможные свидетели и очевидцы, которые рассказали, что видели незнакомого мужчину.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Был одет во всё тёмное.

Особые приметы: синяк под левым глазом.

В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.

Граждан, узнавших разыскиваемого, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефону дежурной части: 8 (3955) 53-05-15, 02, 112 - с мобильного телефона. Кроме того, полицейские призывают подозреваемого проявить гражданскую ответственность и самому явиться в ближайшее отделение полиции для дачи пояснений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
Поджог
 
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