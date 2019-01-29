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В Усть-Илимске пенсионерки перечислили аферистам деньги

В Усть-Илимске пенсионерки перечислили аферистам деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники проникли в личный кабинет онлайн-банка и проводили операции с переводами

Сразу два факта мошенничества, связанных с продажей товаров через сайт объявлений, зарегистрированы в Усть-Илимске. Используя информацию о данных карты и смс-сообщений, аферисты проникали в личный кабинет онлайн-банка и проводили операции с переводами.

Накануне в полицию Усть-Илимска обратилась жительница города с заявлением о хищении денег. 70-летняя женщина рассказала полицейским, что несколько дней назад в интернете разместила объявление о продаже. После этого ей позвонил мужчина и высказал желание приобрести товар. Для внесения предоплаты покупатель попросил назвать номер карты и трёхзначный код на оборотной стороне. Далее на сотовый телефон усть-илимчанки стали приходить сообщения из банка о поступлении денег со вклада на карту. В этот момент мужчина сообщил, что случайно перечислил ей лишнюю сумму и попросил её вернуть. Потерпевшая пошла в отделение банка и, следуя инструкциям собеседника, перевела деньги на указанный им номер телефона.

Вернувшись домой, пенсионерка стала перечитывать сообщения в телефоне о проведённых денежных операциях, однако разобраться в них не смогла и обратилась в отделение банка. Там она узнала, что с её вклада, на который поступает пенсия, все деньги были переведены ей на карту. И уже с неё она перечислила их мошенникам. Таким образом, используя трёхзначный код и информацию из смс-сообщений, аферисты проникли в личный кабинет онлайн-банка и провели операции с переводами между счетами. В результате пожилая женщина лишилась сбережений на сумму более 37 тысяч рублей.

Абсолютно идентичная ситуация произошла двумя днями позже. Также при продаже товаров через интернет 58-летняя женщина лишилась 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество
 
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