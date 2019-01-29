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За сутки мошенники выудили у жителей Бурятии 100 тысяч

За сутки мошенники выудили у жителей Бурятии 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Все случаи связаны с использованием средств связи

За сутки в полицию поступило три заявления о мошенничестве, совершённых с использованием средств связи.

На уловку мошенников попался 20-летний уроженец Заиграевского района. Молодой человек получил в соцсети сообщение, что в одном из банков можно оформить кредит под низкие проценты. Заинтересовавшись предложением, он перевёл на карту незнакомца деньги в счёт оплаты справки 2-НДФЛ. Однако кредит так и не получил.

Жертвой обмана в социальных сетях стала и 63-летняя жительница посёлка Таксимо. В одном из пабликов она заказала три шубы и заплатила за них полную стоимость – около 94 тысяч рублей, перечислив деньги на указанную банковскую карту.

51-летний улан-удэнец лишился денег, доверившись, якобы, сотруднику Пенсионного фонда, который сообщил, что ему положены выплаты. Для получения денег горожанин передал звонившему персональные данные банковской карты, после чего с его счёта были списаны около шести тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
мошенничество МВД
 
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