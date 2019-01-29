В Иркутской области парни украли технику из квартиры

Также они стащили ювелирные изделия
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что днём неизвестные лица, подобрав ключ, проникли в её квартиру и похитили откуда цифровую технику и ювелирные изделия.
Позже сыщики установили местонахождение и личность предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 20-летние ранее судимые местные жители.
Молодые люди признались в содеянном и вернули похищенное владелице. Следователями межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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