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В Иркутской области парни украли технику из квартиры

В Иркутской области парни украли технику из квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также они стащили ювелирные изделия 

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что днём неизвестные лица, подобрав ключ, проникли в её квартиру и похитили откуда цифровую технику и ювелирные изделия. 

Позже сыщики установили местонахождение и личность предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 20-летние ранее судимые местные жители. 

Молодые люди признались в содеянном и вернули похищенное владелице. Следователями межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». 

Ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
кража
 
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