В Иркутской области парни украли технику из квартиры

Также они стащили ювелирные изделия







Позже сыщики установили местонахождение и личность предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 20-летние ранее судимые местные жители.



Молодые люди признались в содеянном и вернули похищенное владелице. Следователями межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».



Ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что днём неизвестные лица, подобрав ключ, проникли в её квартиру и похитили откуда цифровую технику и ювелирные изделия.