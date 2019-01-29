В Иркутске подростки избили знакомого до смерти

От полученных травм мужчина скончался в больнице
Ночью 26 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице микрорайона Зелёный Иркутска в бессознательном состоянии обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался через несколько часов.
По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.
- По подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны двое 16-летних подростков. Следователям СК они пояснили, что в ходе ссоры причинили телесные повреждения своему знакомому, после чего покинули место драки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время несовершеннолетние задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
От полученных травм мужчина скончался в больнице
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