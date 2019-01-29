Руководитель незаконно возместила из бюджета более 6 млн рублей
Следователями СЧ СУ МВД по Бурятии завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении руководителя компании, занимающейся авиаперевозками в регионе.
Установлено, что в 2015 году она, обладая неограниченными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в компании, дала указание внести ложные сведения в налоговую декларацию. Это впоследствии повлекло приобретение права на незаконное возмещение из бюджета денежных средств по налогу, на добавленную стоимость в размере более шести миллионов рублей.
- В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственной части следственного управления и оперативниками УЭБиПК регионального МВД проведён комплекс следственно-оперативных мероприятий, в том числе экспертизы, обыски, а также установлены свидетели преступления, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
- Кроме того, для обеспечения наказания в виде штрафа следствием наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью свыше одного миллиона рублей, - добавили в министерстве.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы сроком на 10 лет.
В Бурятии на директора авиакомпании возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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