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Подорвавшему дом жителю Иркутской области дали условное наказание

Подорвавшему дом жителю Иркутской области дали условное наказание
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В результате взрыва пострадало 11 квартир и погиб один человек

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 238 уголовного кодекса России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека), статьи 168 (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

На протяжении длительного времени мужчина выполнял работы по монтажу натяжных потолков с использованием тепловой пушки и газового баллона, не имея инструкции по эксплуатации газовых приборов, а также без прохождения обязательного инструктажа. 

- В начале декабря 2017 года во время выполнения им подготовительных работ, в результате изменения давления внутри газового баллона в связи с перепадом температуры, произошло повреждение баллона. Газ распространился по квартире, однако рабочий не принял мер к вызову аварийно-спасательной службы и закурил, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 


В результате произошёл взрыв газа, повлёкший обрушение перекрытий между первым и вторым этажами дома. На месте происшествия от полученных травм скончался пожилой мужчина, ещё несколько человек пострадали.

Кроме того, осуждённый допустил уничтожение и повреждение имущества в 11 квартирах, автомобиля, а также имущества дома, принадлежащего администрации муниципального образования на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела насчитывают 4 тома, следователями допрошено более 20 человек, проведён ряд экспертиз.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
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