Иркутянин сам пришёл в полицию и сознался в краже

Видео преступления со своим участием мужчина увидел в «Инстаграме»
В отдел полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» утром 21 января пришёл мужчина, который сознался в совершённом им хищении денег из дамской сумочки в одном из заведений областного центра.
Новость об этом происшествии была опубликована на сайте ГУ МВД России по Иркутской области, а видеоориентировка с изображением вероятного злоумышленника была активно распространена по СМИ и соцсетям.
Как пояснил сам мужчина, посмотрев видео со своим участием в «Инстаграме», он решил проявить гражданскую ответственность и отправился в дежурную часть. Там он полностью признал свою вину и пообещал вернуть имущество потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Видео преступления со своим участием мужчина увидел в «Инстаграме»
У собаки были сильные судороги и текли слюни. ВИДЕО
Злоумышленница воспользовалась отсутствием женщины дома
SIM-карта была «привязана» к банковскому счёту
Огонь уничтожил крышу многоквартирного дома
Полотно обнаружено полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе
Машина съехала с дороги в кювет
Стрельба велась с пневматического пистолета
Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, которые за одни сутки обманным путём похитили у забайкальцев крупные суммы денег
Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали
Причиной стала непотушенная сигарета
Девушка попросила телефон позвонить и не вернулась
Злоумышленники нарубили деревьев на 1,7 миллиона рублей
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома. ФОТО
Злоумышленника задержали на общественной остановке