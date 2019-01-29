Иркутянин сам пришёл в полицию и сознался в краже



В отдел полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» утром 21 января пришёл мужчина, который сознался в совершённом им хищении денег из дамской сумочки в одном из заведений областного центра.



Новость об этом происшествии была опубликована на сайте ГУ МВД России по Иркутской области, а видеоориентировка с изображением вероятного злоумышленника была активно распространена по СМИ и соцсетям.



Как пояснил сам мужчина, посмотрев видео со своим участием в «Инстаграме», он решил проявить гражданскую ответственность и отправился в дежурную часть. Там он полностью признал свою вину и пообещал вернуть имущество потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

