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Иркутянин сам пришёл в полицию и сознался в краже

Иркутянин сам пришёл в полицию и сознался в краже
Происшествия, 
Видео преступления со своим участием мужчина увидел в «Инстаграме»

В отдел полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» утром 21 января пришёл мужчина, который сознался в совершённом им хищении денег из дамской сумочки в одном из заведений областного центра.

Новость об этом происшествии была опубликована на сайте ГУ МВД России по Иркутской области, а видеоориентировка с изображением вероятного злоумышленника была активно распространена по СМИ и соцсетям.

Как пояснил сам мужчина, посмотрев видео со своим участием в «Инстаграме», он решил проявить гражданскую ответственность и отправился в дежурную часть. Там он полностью признал свою вину и пообещал вернуть имущество потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
кража
 
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