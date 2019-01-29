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Жительница Бурятии обчистила дом соседки

Жительница Бурятии обчистила дом соседки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленница воспользовалась отсутствием женщины дома

28 января в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило заявление о краже от 56-летней жительницы села Баянгол. Женщина рассказала, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в дом и похитил стиральную машинку, три одеяла, продукты питания. Ущерб составил около 4,5 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленницу задержали полицейские. Ею оказалась 28-летняя соседка по улице. Девушка воспользовалась недельным отсутствием хозяйки дома и совершила кражу. Ранее она не судима.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
кража
 
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