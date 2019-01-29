Жительница Бурятии обчистила дом соседки

Злоумышленница воспользовалась отсутствием женщины дома
28 января в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило заявление о краже от 56-летней жительницы села Баянгол. Женщина рассказала, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в дом и похитил стиральную машинку, три одеяла, продукты питания. Ущерб составил около 4,5 тысяч рублей.
Вскоре злоумышленницу задержали полицейские. Ею оказалась 28-летняя соседка по улице. Девушка воспользовалась недельным отсутствием хозяйки дома и совершила кражу. Ранее она не судима.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Злоумышленница воспользовалась отсутствием женщины дома
SIM-карта была «привязана» к банковскому счёту
Огонь уничтожил крышу многоквартирного дома
Полотно обнаружено полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе
Машина съехала с дороги в кювет
Стрельба велась с пневматического пистолета
Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, которые за одни сутки обманным путём похитили у забайкальцев крупные суммы денег
Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали
Причиной стала непотушенная сигарета
Девушка попросила телефон позвонить и не вернулась
Злоумышленники нарубили деревьев на 1,7 миллиона рублей
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома. ФОТО
Злоумышленника задержали на общественной остановке
У машины вырвало колесо
Злоумышленник обвиняется в 5 нападениях