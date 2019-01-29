Жительница Бурятии обчистила дом соседки



28 января в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило заявление о краже от 56-летней жительницы села Баянгол. Женщина рассказала, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в дом и похитил стиральную машинку, три одеяла, продукты питания. Ущерб составил около 4,5 тысяч рублей.



Вскоре злоумышленницу задержали полицейские. Ею оказалась 28-летняя соседка по улице. Девушка воспользовалась недельным отсутствием хозяйки дома и совершила кражу. Ранее она не судима.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.