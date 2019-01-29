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В Улан-Удэ назвали причину крупного пожара на Жердева

В Улан-Удэ назвали причину крупного пожара на Жердева
Происшествия, 
Огонь уничтожил крышу многоквартирного дома

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ произошёл сильный пожар в многоквартирном доме по улице Жердева. Огонь уничтожил крышу дома, также ожоги получила девочка.

Аварийный режим работы электрооборудования стал причиной пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя, шёл густой чёрный дым.

- В спальне была включена гирлянда, которая загорелась, огонь распространился по кровати и далее по комнате, - рассказал заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по республике Александр Крипиневич. 

 

В результате пожара повреждена спальная комната на площади 10 кв.м. и кровля жилого дома на площади 600 кв.м. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к жителям и гостям республики с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности:

При пользовании электричеством и электроприборами не производите сами ремонт электроосвещения, обратитесь к специалистам.

Не применяйте самодельные предохранители, так называемые «жучки».

Перегружать электросеть одновременным включением ламп большой мощности, нескольких электронагревательных приборов очень опасно, это может привести к загоранию.

Не используйте самодельные электрообогреватели, электроплитки, не пользуйтесь неисправными электроприборами.

Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы.

Помните, только строгое соблюдение правил пожарной безопасности, позволит максимально обезопасить себя и родных, а также поможет сохранить ваше имущество и здоровье.


Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».
пожар
 
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