В Улан-Удэ назвали причину крупного пожара на Жердева

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ произошёл сильный пожар в многоквартирном доме по улице Жердева. Огонь уничтожил крышу дома, также ожоги получила девочка.
Аварийный режим работы электрооборудования стал причиной пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя, шёл густой чёрный дым.
- В спальне была включена гирлянда, которая загорелась, огонь распространился по кровати и далее по комнате, - рассказал заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по республике Александр Крипиневич.
- В спальне была включена гирлянда, которая загорелась, огонь распространился по кровати и далее по комнате, - рассказал заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по республике Александр Крипиневич.
В результате пожара повреждена спальная комната на площади 10 кв.м. и кровля жилого дома на площади 600 кв.м. Виновное лицо и ущерб устанавливается.
Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к жителям и гостям республики с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности:
При пользовании электричеством и электроприборами не производите сами ремонт электроосвещения, обратитесь к специалистам.
Не применяйте самодельные предохранители, так называемые «жучки».
Перегружать электросеть одновременным включением ламп большой мощности, нескольких электронагревательных приборов очень опасно, это может привести к загоранию.
Не используйте самодельные электрообогреватели, электроплитки, не пользуйтесь неисправными электроприборами.
Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы.
Помните, только строгое соблюдение правил пожарной безопасности, позволит максимально обезопасить себя и родных, а также поможет сохранить ваше имущество и здоровье.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».