В Бурятии пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося «УАЗа»



- На 151 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 60 километрах от Гусиноозёрска, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по республике.













Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в пригороде Улан-Удэ водитель снёс ограждение. У машины вырвало колесо.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе одно ДТП, в результате которого пострадали два человека.Авария произошла в три часа дня в Селенгинском районе. Там 49-летний водитель автомобиля «УАЗ Хантер» ехал со стороны Кяхты в сторону Улан-Удэ.В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Пассажир 1988 года рождения после осмотра медиками отпущен домой.