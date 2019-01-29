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В Бурятии пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося «УАЗа»

В Бурятии пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося «УАЗа»
Происшествия,  Фото:ГИБДД Бурятии
Машина съехала с дороги в кювет

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе одно ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Авария произошла в три часа дня в Селенгинском районе. Там 49-летний водитель автомобиля «УАЗ Хантер» ехал со стороны Кяхты в сторону Улан-Удэ. 

- На 151 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 60 километрах от Гусиноозёрска, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по республике.




В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Пассажир 1988 года рождения после осмотра медиками отпущен домой.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в пригороде Улан-Удэ водитель снёс ограждение. У машины вырвало колесо.
ДТП
 
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