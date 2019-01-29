В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус



Инцидент произошёл 27 января вечером около 18 часов на перекрёстке улиц Комсомольская и Подбельского на остановке.



При осмотре повреждённого троллейбуса полицейские нашли отверстия, предположительно от попадания заряда пневматического оружия. Для установления злоумышленников оперативники проанализировали данные с камер видеонаблюдения «Безопасный город» и провели обход прилегающих к этой территории жилых домов.



На следующий день около половины четвёртого утра в полицию позвонили и сообщили о похожих на стрельбу хлопках возле дома по улице Мира. На место прибыла полиция. Трёх молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет задержали и доставили в отдел.



При осмотре у них был обнаружен пневматический пистолет, а в салоне машины – выпивка и металлический шарик, являющийся зарядом к изъятому пистолету. Точно такой же был найден экспертом на месте вечернего происшествия.







В результате дальнейшей работы с задержанными и сверки видео с места стрельбы по троллейбусу полицейские пришли к выводу, что доставленные в отдел молодые люди могут быть причастны к произошедшему. Один из них, отбывающий условный срок за совершение угона и порчу чужого имущества, сознался в содеянном.



В настоящее время отделением дознания отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Братское» проводится проверка, по результатам которой будут принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

