Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус

В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Стрельба велась с пневматического пистолета

Инцидент произошёл 27 января вечером около 18 часов на перекрёстке улиц Комсомольская и Подбельского на остановке.

При осмотре повреждённого троллейбуса полицейские нашли отверстия, предположительно от попадания заряда пневматического оружия. Для установления злоумышленников оперативники проанализировали данные с камер видеонаблюдения «Безопасный город» и провели обход прилегающих к этой территории жилых домов.

На следующий день около половины четвёртого утра в полицию позвонили и сообщили о похожих на стрельбу хлопках возле дома по улице Мира. На место прибыла полиция. Трёх молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет задержали и доставили в отдел. 

При осмотре у них был обнаружен пневматический пистолет, а в салоне машины – выпивка и металлический шарик, являющийся зарядом к изъятому пистолету. Точно такой же был найден экспертом на месте вечернего происшествия.


В результате дальнейшей работы с задержанными и сверки видео с места стрельбы по троллейбусу полицейские пришли к выводу, что доставленные в отдел молодые люди могут быть причастны к произошедшему. Один из них, отбывающий условный срок за совершение угона и порчу чужого имущества, сознался в содеянном.

В настоящее время отделением дознания отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Братское» проводится проверка, по результатам которой будут принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
стрельба МВД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус
В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус
Происшествия, 29.01.2019
Стрельба велась с пневматического пистолета
В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч
В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч
Происшествия, 29.01.2019
Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, которые за одни сутки обманным путём похитили у забайкальцев крупные суммы денег
В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка
В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка
Происшествия, 29.01.2019
Причиной стала непотушенная сигарета
Читинка украла телефон у пенсионера
Читинка украла телефон у пенсионера
Происшествия, 28.01.2019
Девушка попросила телефон позвонить и не вернулась
В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»
В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленники нарубили деревьев на 1,7 миллиона рублей
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
Происшествия, 28.01.2019
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома. ФОТО
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленника задержали на общественной остановке
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленник обвиняется в 5 нападениях
В Забайкалье два брата обокрали дом
В Забайкалье два брата обокрали дом
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленники проникли в дом, разбив окно
Житель Бурятии отомстил знакомому, обокрав его мать
Житель Бурятии отомстил знакомому, обокрав его мать
Происшествия, 28.01.2019
Он украл тракторные шины и сварочный аппарат
Житель Бурятии из собранной «травки» сделал гашиш
Житель Бурятии из собранной «травки» сделал гашиш
Происшествия, 28.01.2019
Наркотик оказался у пассажира машины
В Улан-Удэ водитель бросил машину после ДТП, оставив в ней ребёнка
В Улан-Удэ водитель бросил машину после ДТП, оставив в ней ребёнка
Происшествия, 28.01.2019
После аварии лихач оставил в машине 10-летнего мальчика. ФОТО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^