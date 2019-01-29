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В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч

В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
 Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, которые за одни сутки обманным путём похитили у забайкальцев крупные суммы денег

В минувший понедельник с заявлением о хищении денег с банковской карты в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Оловянная. По словам потерпевшей, ей на телефон позвонил неизвестный и представившись сотрудником одной из компаний сотовой связи сообщил, что у них в программе произошёл сбой. Якобы за несколько лет пользования услугами связи, женщина переплатила 20 тысяч рублей, за что ей полагается компенсация. Пенсионерка, ничего не подозревая, сообщила незнакомцу реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, который пришёл в смс-сообщении. В результате с её банковского счёта списали более 9 тысяч рублей. Женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

В этот же день пенсионерка из Читы попалась на удочку мошенников, продавая личные вещи через сайт объявлений «Авито». С её счета злоумышленники похитили около 250 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Устанавливаются личности подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и напоминают, что ни под каким предлогом не следует сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и коды из смс-сообщений. Кроме того, все вопросы, касающиеся выплат компенсаций и совершения сделок купли-продажи необходимо осуществлять при личных встречах.
мошенничество
 
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