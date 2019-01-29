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В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка

В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Причиной стала непотушенная сигарета

Накануне в Железнодорожном районе по улице Гастелло около десяти часов вечера произошёл пожар в квартире. Там погибла 91-летняя пенсионерка.

На момент прибытия первого подразделения из двухкомнатной квартиры на втором этаже шёл дым. По лестничному маршу из квартиры было спасено два человека.

В результате пожара в зале обгорели кресло и диван на площади 2 кв.м. Получила отравление продуктами горения собственник - престарелая пенсионерка.

В 22.20 врачами Территориального центра медицины катастроф была констатирована смерть женщины. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.

Причина пожара - неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ произошёл сильный пожар в многоквартирном доме по улице Жердева. Огонь уничтожил крышу дома, также ожоги получила девочка.
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