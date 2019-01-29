В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка





Накануне в Железнодорожном районе по улице Гастелло около десяти часов вечера произошёл пожар в квартире. Там погибла 91-летняя пенсионерка.На момент прибытия первого подразделения из двухкомнатной квартиры на втором этаже шёл дым. По лестничному маршу из квартиры было спасено два человека.В результате пожара в зале обгорели кресло и диван на площади 2 кв.м. Получила отравление продуктами горения собственник - престарелая пенсионерка.В 22.20 врачами Территориального центра медицины катастроф была констатирована смерть женщины. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.Причина пожара - неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливается.