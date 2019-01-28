В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение от очевидца о загорании квартиры в жилом доме по ул. Жердева Октябрьского района Улан-Удэ. Незамедлительно к месту происшествия направились пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя, шёл густой чёрный дым.
Прибывшие огнеборцы совместно со спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и представителями органов внутренних дел спасли пять маломобильных граждан, в том числе несовершеннолетнего ребёнка с ожогами рук. Всего из горящего дома эвакуировано 60 человек. В готовности пункты временного размещения на базе детских лагерей в районе Верхняя Берёзовка.
В результате пожара повреждена спальная комната на площади 10 кв.м. и кровля жилого дома на площади 600 кв.м. Всего в ликвидации пожара были задействованы 10 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
Причины и обстоятельства данного пожара уточняются, на месте работают дознаватели МЧС России.