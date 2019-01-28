Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Января

27 Января

Популярное

В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева

В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение от очевидца о загорании квартиры в жилом доме по ул. Жердева Октябрьского района Улан-Удэ. Незамедлительно к месту происшествия направились пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя, шёл густой чёрный дым.




Прибывшие огнеборцы совместно со спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и представителями органов внутренних дел спасли пять маломобильных граждан, в том числе несовершеннолетнего ребёнка с ожогами рук. Всего из горящего дома эвакуировано 60 человек. В готовности пункты временного размещения на базе детских лагерей в районе Верхняя Берёзовка.



В результате пожара повреждена спальная комната на площади 10 кв.м. и кровля жилого дома на площади 600 кв.м. Всего в ликвидации пожара были задействованы 10 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.



Причины и обстоятельства данного пожара уточняются, на месте работают дознаватели МЧС России.
пожар МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
Происшествия, 28.01.2019
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома. ФОТО
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленника задержали на общественной остановке
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленник обвиняется в 5 нападениях
В Забайкалье два брата обокрали дом
В Забайкалье два брата обокрали дом
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленники проникли в дом, разбив окно
Житель Бурятии отомстил знакомому, обокрав его мать
Житель Бурятии отомстил знакомому, обокрав его мать
Происшествия, 28.01.2019
Он украл тракторные шины и сварочный аппарат
Житель Бурятии из собранной «травки» сделал гашиш
Житель Бурятии из собранной «травки» сделал гашиш
Происшествия, 28.01.2019
Наркотик оказался у пассажира машины
В Улан-Удэ водитель бросил машину после ДТП, оставив в ней ребёнка
В Улан-Удэ водитель бросил машину после ДТП, оставив в ней ребёнка
Происшествия, 28.01.2019
После аварии лихач оставил в машине 10-летнего мальчика. ФОТО
На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка
На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка
Происшествия, 28.01.2019
Эвакуировали 60 жильцов дома, людей готовы разместить в детских лагерях. ВИДЕО
В Улан-Удэ полыхает жилой дом на Жердева
В Улан-Удэ полыхает жилой дом на Жердева
Происшествия, 28.01.2019
Прямо сейчас горит дом возле ТЦ People's Park. ФОТО, ВИДЕО
В иркутском кафе у посетительницы украли сумку
В иркутском кафе у посетительницы украли сумку
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленника сейчас разыскивают
В Улан-Удэ водитель сбил подростка и сбежал
В Улан-Удэ водитель сбил подростка и сбежал
Происшествия, 28.01.2019
Мужчина лишь довёз 14-летнего мальчика до киосков возле места ДТП и уехал

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^