Читинка украла телефон у пенсионера



В Чите в течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемой в мошенничестве и задержали её.



27 января в отдел полиции «Железнодорожный» УМВД России по городу Чите обратился 83-летний местный житель и сообщил о краже телефона. В ходе работы с потерпевшими полицейские установили, что накануне, в гостях у пенсионера была малознакомая ему женщина.



Она попросила у него телефон для совершения звонка, вышла в подъезд и обратно не вернулась. Ориентировка с приметами злоумышленницы была передана наружным нарядам полиции.





Сотрудниками батальона ППС подозреваемая была задержана. Ею оказалась 25-летняя читинка. От неё получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса России «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по изъятию похищенного телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

