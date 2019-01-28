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Читинка украла телефон у пенсионера

Читинка украла телефон у пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка попросила телефон позвонить и не вернулась

В Чите в течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемой в мошенничестве и задержали её.

27 января в отдел полиции «Железнодорожный» УМВД России по городу Чите обратился 83-летний местный житель и сообщил о краже телефона. В ходе работы с потерпевшими полицейские установили, что накануне, в гостях у пенсионера была малознакомая ему женщина. 

Она попросила у него телефон для совершения звонка, вышла в подъезд и обратно не вернулась. Ориентировка с приметами злоумышленницы была передана наружным нарядам полиции.

Сотрудниками батальона ППС подозреваемая была задержана. Ею оказалась 25-летняя читинка. От неё получены признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса России «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по изъятию похищенного телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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