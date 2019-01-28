Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи



Сообщение о краже денег у посетительницы одного из кафе, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ, поступило днём 26 января.



Прибывшей на место преступления группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии потерпевшая описала злоумышленника, которого подозревает в краже. Ориентировку передали всем наружным нарядом правоохранительных органов.



Чуть позже в другом районе города на остановке общественного транспорта сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, заметили мужчину схожего с приметами в ориентировке, который попытался скрыться от росгвардейцев. У 33-летнего мужчины, в ходе личного досмотра, были обнаружены похищенные четыре тысячи рублей.



Задержанного доставили в отдел полиции для принятия правого решения.



В отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

