В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»



В Забайкальском крае полицейские установили причастность бывших должностных лиц к незаконной рубке деловой древесины в Красночикойском районе на сумму свыше полутора миллионов рублей.

В конце прошлого года сотрудниками ОМВД России по Красночикойскому району в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное.



Подозреваемые в незаконной рубке установлены и при силовой поддержке Росгвардии доставлены в Читу. Ими оказались житель Красного Чикоя, который на момент совершения преступления занимал должность директора филиала лесхоза, а также лесничий и лица, которые осуществляли рубку деревьев.



В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что у должностных лиц в сфере лесного хозяйства имелись законные основания на вырубку определённых деревьев с целью прореживания лесных насаждений, однако в ходе осмотра места происшествия обнаружена рубка почти 300 сосен и лиственниц, имеющих категорию деловой древесины. Ущерб, причинённый в результате незаконных действий, составил свыше 1,7 миллиона рублей.



В Красночикойском районе по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также грузовой автотранспорт, с помощью которого осуществлялась транспортировка древесины, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении бывшего директора лесхоза избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.



Расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса находится в следственной части следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю.

