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В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»

В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Злоумышленники нарубили деревьев на 1,7 миллиона рублей

В Забайкальском крае полицейские установили причастность бывших должностных лиц к незаконной рубке деловой древесины в Красночикойском районе на сумму свыше полутора миллионов рублей.
В конце прошлого года сотрудниками ОМВД России по Красночикойскому району в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное.

Подозреваемые в незаконной рубке установлены и при силовой поддержке Росгвардии доставлены в Читу. Ими оказались житель Красного Чикоя, который на момент совершения преступления занимал должность директора филиала лесхоза, а также лесничий и лица, которые осуществляли рубку деревьев.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что у должностных лиц в сфере лесного хозяйства имелись законные основания на вырубку определённых деревьев с целью прореживания лесных насаждений, однако в ходе осмотра места происшествия обнаружена рубка почти 300 сосен и лиственниц, имеющих категорию деловой древесины. Ущерб, причинённый в результате незаконных действий, составил свыше 1,7 миллиона рублей.

В Красночикойском районе по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также грузовой автотранспорт, с помощью которого осуществлялась транспортировка древесины, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении бывшего директора лесхоза избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. 

Расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса находится в следственной части следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю.
черные лесорубы
 
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