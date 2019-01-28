В пригороде Улан-Удэ водитель снёс ограждение









Сегодня около 16:30 в пригороде столицы Бурятии, в районе посёлка Вахмистрово произошло ДТП. Водитель легковушки снёс ограждение на своей полосе и оказался на обочине, на другой стороне дороге.Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, пострадавших в результате аварии нет. Машина получила механические повреждения, в том числе у автомобиля разбиты стёкла, одно колесо вырвало. На место прибыли сотрудники ГИБДД.