В пригороде Улан-Удэ водитель снёс ограждение

У машины вырвало колесо
Сегодня около 16:30 в пригороде столицы Бурятии, в районе посёлка Вахмистрово произошло ДТП. Водитель легковушки снёс ограждение на своей полосе и оказался на обочине, на другой стороне дороге.
Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, пострадавших в результате аварии нет. Машина получила механические повреждения, в том числе у автомобиля разбиты стёкла, одно колесо вырвало. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
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