В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок



В Саянске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и доставили в отдел полиции подозреваемого в совершении серии нападений на пожилых женщин.



Со второй декады января текущего года в дежурную часть полиции МО МВД России «Зиминский» поступило несколько обращений. Во всех из них указывалось, что неизвестный нападал сзади, выхватывал либо отбирал сумку и скрывался.



В случае оказания сопротивления преступник ударял свою жертву и забирал имущество. Потерпевшими становились женщины преклонного возраста.



Задержанным оказался ранее судимый 34-летний наркоман. В настоящее время органами предварительного расследования ему вменяется совершение 5 нападений. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж».



Следователи ОВД собрали достаточно доказательств противоправной деятельности злоумышленника для ходатайства перед судебными органами, об избрании ему меры пресечения в виду заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

