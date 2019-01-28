В Забайкалье два брата обокрали дом



В ОМВД России по Забайкальскому району поступило заявление от 55-летней жительницы посёлка Забайкальск о совершении кражи из квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ночью неизвестные, разбив окно на веранде, проникли в дом женщины и украли имущество, общей стоимостью 19 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов два брата из Читы 1974 года рождения, которые накануне кражи были в гостях у потерпевшей.



Сотрудникам полиции удалось обнаружить все похищенное имущество и вернуть его. В настоящее время мужчины помещены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.