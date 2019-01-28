В Бурятии психбольной разделся перед школьниками на уроке



23 января в правоохранительные органы обратилась жительница села Кабанск с заявлением о том, что накануне неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении двух школьников. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Бурятии по данному факту, с учётом малолетнего возраста потерпевших, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» часть 4 статья 132 уголовного кодекса России (насильственные действия сексуального характера).



По подозрению в совершении данного преступления был задержан 47-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием.



- 22 января днём в селе Кабанск у учеников 4-го класса местной школы на стадионе «Колос» проходил урок физкультуры. В это время из-за трибуны для зрителей вышел незнакомый мужчина. Чтобы привлечь внимание детей он разбил стеклянную бутылку, и двое школьников на громкий звук повернулись в его сторону. Тогда злоумышленник оголился перед ними. Затем он скрылся с места происшествия. На следующий день мать одного из потерпевших, после рассказа ребёнка, позвонила в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По описанию детей вскоре был задержан местный житель, состоящий на учёте у врача-психиатра.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Для допроса несовершеннолетних потерпевших следователь привлекал психолога, который во время следственных действий вёл наблюдение за детьми.



Подозреваемый, в связи с заболеванием, помещён в стационар Республиканского психоневрологического диспансера, где сейчас получает лечение. После лечения он будет принимать участие в необходимых следственных действиях.

