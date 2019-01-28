На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка

Эвакуировали 60 жильцов дома, людей готовы разместить в детских лагерях
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ полыхал жилой дом на улице Жердева возле ТЦ People's Park.
По оперативным данным, сегодня в 14.54 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение от очевидца о загорании квартиры в жилом доме по улице Жердева Октябрьского района Улан-Удэ. Незамедлительно к месту происшествия направились пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения шёл сильный дым из окон, наблюдался переход огня на крышу, сообщает ГУ МЧС по республике.
Прибывшие огнеборцы совместно с представителями органов внутренних дел провели эвакуацию 60 жильцов. Пожарные обнаружили и спасли пострадавшую девочку 2004 года рождения с ожогами рук. Она была передана работникам скорой медицинской помощи. В готовности пункты временного размещения на базе детских лагерей в районе Верхняя Берёзовка Улан-Удэ.
В 15:55 была объявлена ликвидация открытого горения. Погибших нет. На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по республике Бурятия. Всего к ликвидации пожара привлечены 10 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.