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На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка

На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, ГУ МЧС по Бурятии
Эвакуировали 60 жильцов дома, людей готовы разместить в детских лагерях

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ полыхал жилой дом на улице Жердева возле ТЦ People's Park.

По оперативным данны­м, сегодня в 14.54 на телефон пожарно-сп­асательной службы по­ступило сообщение от очевидца о загорании квартиры в жилом доме по улице Жердева Октябрьского района Улан-Удэ. Незамедл­ительно к месту прои­сшествия направились пожарные расчёты. На момент прибытия пе­рвого подразделения шёл сильный дым из окон, наблюдался пере­ход огня на крышу, сообщает ГУ МЧС по республике.





Прибывшие огнеборцы совместно с представ­ителями органов внут­ренних дел провели эвакуацию 60 жильцов. Пожарные обнаружили и спасли пострада­вшую девочку 2004 года рождения с ожогами рук. Она была передана работникам скорой медицинской помощи. В готовности пункты временного размещения на базе детских лагерей в рай­оне Верхняя Берёзовка Улан-Удэ. 







В 15:55 была объявле­на ликвидация открыт­ого горения. Погибших нет. На месте рабо­тает оперативная гру­ппа Центра управления в кризисных ситуац­иях главного управле­ния МЧС России по ре­спублике Бурятия. Вс­его к ликвидации пож­ара привлечены 10 ед­иниц пожарной техники и 25 человек лично­го состава.

пожар
 
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