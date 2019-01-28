На крупном пожаре в Улан-Удэ обгорела девочка

Эвакуировали 60 жильцов дома, людей готовы разместить в детских лагерях

По оперативным данны­м, сегодня в 14.54 на телефон пожарно-сп­асательной службы по­ступило сообщение от очевидца о загорании квартиры в жилом доме по улице Жердева Октябрьского района Улан-Удэ. Незамедл­ительно к месту прои­сшествия направились пожарные расчёты. На момент прибытия пе­рвого подразделения шёл сильный дым из окон, наблюдался пере­ход огня на крышу, сообщает ГУ МЧС по республике.