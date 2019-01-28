В иркутском кафе у посетительницы украли сумку

Злоумышленника сейчас разыскивают
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личность мужчины, подозреваемого в хищении денег в одном из заведений общественного питания Иркутска.
По версии оперативников, мужчина ночью 20 января похитил сумочку одной из посетительниц заведения, расположенного на улице 2-ая Железнодорожная. После чего он завладел хранившимися там средствами - 17 тысяч рублей - и скрылся.
Приметы: на вид около 35 лет, европейский тип лица, плотного телосложения, волосы тёмно-русые.
Был одет: свитер черно-белого цвета, джинсы светло-синие, пуховик чёрный.
Граждан, располагающих сведениями о разыскиваемом, полицейские просят откликнуться, позвонив по телефону дежурной части ОП-1: 8 (3952) 41-11-64, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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