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В иркутском кафе у посетительницы украли сумку

В иркутском кафе у посетительницы украли сумку
Происшествия,  Фото:из архива
Злоумышленника сейчас разыскивают

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личность мужчины, подозреваемого в хищении денег в одном из заведений общественного питания Иркутска.

По версии оперативников, мужчина ночью 20 января похитил сумочку одной из посетительниц заведения, расположенного на улице 2-ая Железнодорожная. После чего он завладел хранившимися там средствами - 17 тысяч рублей - и скрылся.

Приметы: на вид около 35 лет, европейский тип лица, плотного телосложения, волосы тёмно-русые.

Был одет: свитер черно-белого цвета, джинсы светло-синие, пуховик чёрный.

Граждан, располагающих сведениями о разыскиваемом, полицейские просят откликнуться, позвонив по телефону дежурной части ОП-1: 8 (3952) 41-11-64, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


кража
 
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