В иркутском кафе у посетительницы украли сумку

Происшествия, Фото: из архива

Злоумышленника сейчас разыскивают



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личность мужчины, подозреваемого в хищении денег в одном из заведений общественного питания Иркутска.



По версии оперативников, мужчина ночью 20 января похитил сумочку одной из посетительниц заведения, расположенного на улице 2-ая Железнодорожная. После чего он завладел хранившимися там средствами - 17 тысяч рублей - и скрылся.



Приметы: на вид около 35 лет, европейский тип лица, плотного телосложения, волосы тёмно-русые.



Был одет: свитер черно-белого цвета, джинсы светло-синие, пуховик чёрный.



Граждан, располагающих сведениями о разыскиваемом, полицейские просят откликнуться, позвонив по телефону дежурной части ОП-1: 8 (3952) 41-11-64, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





