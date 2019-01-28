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В Забайкалье задержали набитую наркотиками машину

В Забайкалье задержали набитую наркотиками машину
Происшествия,  Фото:У МВД по Забайкальскому краю
Жители Читы перевозили наркотики

В Забайкалье за минувшие сутки сотрудники полиции изъяли около трёх килограммов наркотических веществ растительного и синтетического происхождения.

В прошедшее воскресенье в Чите сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю совместно с патрульно-постовой службой в ходе личного досмотра изъяли у 18-летнего местного жителя наркотическое средство синтетического происхождения. По изъятому веществу проведена экспертиза и определён состав наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В этот же день сотрудники МО МВД России «Акшинский» в районе села Акша в ходе досмотра автомашины «Тойота-Калдина» под управлением жителя Читы, обнаружили в салоне растительную массу с характерным запахом конопли. Высушенная масса была упакована в мешки, а также рассыпана по всему салону иномарки. Полицейские изъяли вещество общим весом около трёх килограммов и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

наркотики
 
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