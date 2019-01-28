В Бурятии сгорел дом культуры

На крупном пожаре в Кижингинском районе обрушилась кровля









Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 января в Бурятии в селе Нестерово Прибайкальского района дотла сгорел дом культуры . Тогда была угроза перехода огня на здание библиотеки.





Главное управление МЧС России по республике напоминает. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем пожара, трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «101» (с мобильного телефона). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Бурятия – 8(3012) 39-99-99.

26 января около половины восьмого утра на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в здании дома культуры в селе Ушхайта Кижингинского района. В момент возникновения пожара людей в здании не было. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.- Очаг пожара находился в районе потолочного перекрытия, пламенное горение было обнаружено в крыше здания, рассказал начальник отделения дознания и профилактической работы Кижингинского района УНДПР ГУ МЧС России по республике Евгений Кузнецов.На момент прибытия первого подразделения горела крыша и здание изнутри. В результате пожара здание дома культуры выгорело изнутри, сгорела крыша на общей площади 135 кв.м. произошло обрушение кровли.Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.