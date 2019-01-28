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В Бурятии горел автомобиль

В Бурятии горел автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Селенгинском районе 

Вчера около 6 часов утра на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании автомобиля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Пожарным потребовалось 4 минуты, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждена панель приборов автомобиля на общей площади 2 кв.м.

Всего за прошедшие выходные на территории республики огнеборцами потушено 15 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Как отмечают специалисты МЧС России, в большинстве случаев причинами загорания автомобиля становятся:

- короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;

- утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;

- использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;

- неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах;

- хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и взрыву.

Систематически обслуживайте машину на специализированных автосервисах у специалистов, следите за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр.

Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства необходимо иметь в автомобиле огнетушитель, и самое главное, уметь им пользоваться.

Для того чтобы избежать пожара в гараже, автолюбителям необходимо соблюдать простые правила:

- помещение гаража нужно постоянно содержать в чистоте, не загромождайте его посторонними предметами и материалами;

- пролитые легковоспламеняющиеся жидкости убирать, засыпая песком;

- заправку автомобиля топливом выполнять только на автозаправочных станциях;

- индивидуальный гараж должен быть также оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (ёмкости с водой, песком и другой пожарный инвентарь);

- электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с правилами устройства электроустановок. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.


Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

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