В Бурятии горел автомобиль





Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».







Вчера около 6 часов утра на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании автомобиля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.Пожарным потребовалось 4 минуты, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждена панель приборов автомобиля на общей площади 2 кв.м.Всего за прошедшие выходные на территории республики огнеборцами потушено 15 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.- короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;- утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;- использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;- неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах;- хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и взрыву.Систематически обслуживайте машину на специализированных автосервисах у специалистов, следите за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр.Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства необходимо иметь в автомобиле огнетушитель, и самое главное, уметь им пользоваться.- помещение гаража нужно постоянно содержать в чистоте, не загромождайте его посторонними предметами и материалами;- пролитые легковоспламеняющиеся жидкости убирать, засыпая песком;- заправку автомобиля топливом выполнять только на автозаправочных станциях;- индивидуальный гараж должен быть также оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (ёмкости с водой, песком и другой пожарный инвентарь);- электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с правилами устройства электроустановок. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.