Пришедший за ребёнком усольчанин украл телефон учителя



В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась 29-летняя женщина, работающая учителем в одной из городских школ. Педагог заявила о краже сотового телефона.



Предварительно установлено, что пропал мобильный на рабочем месте потерпевшей.



В ходе проведённых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. В совершении кражи подозревается 33-летний усольчанин.



По версии следствия, мужчина пришёл за своим ребёнком в школу, заметил смартфон, оставленный без внимания, и присвоил чужое имущество. Сотовый он продал, а деньги потратил.



В настоящее время сотрудники полиции телефон обнаружили, изъяли и возвратили потерпевшей.



По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 уголовного кодекса России «Кража». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

