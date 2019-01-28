Ангарчанину дали 12,5 лет колонии за убийство



Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за убийство мужчины. Он признан виновным в совершении убийства.



Подсудимый, освободился в сентябре прошлого года из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и разбойное нападение. Он приехал в гости в Ангарск к своей знакомой, вместе с которой отбывал наказание в исправительной колонии в Усть-Куте.



- Вечером того же дня, находясь в квартире и выпивая совместно с ней и её сожителем, он после ссоры с сожителем сначала нанёс потерпевшему удары по голове стаканом, тарелкой и бутылкой из-под водки. Ударил мужчину ножом и тот скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.



Приговором Ангарского городского суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу.

