В Забайкалье с меховой ярмарки украли 12 шуб



Рано утром в полицию обратился представитель передвижной меховой ярмарки, который приехал в Краснокаменск из западного региона России и сообщил о хищении меховых изделий. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в ночь на 27 января двое неизвестных, взломав дверные запоры проникли в прицеп автомашины «Мерседес» и похитили 12 шуб из меха норки, нутрии, чернобурки и песца на общую сумму около 800 тысяч рублей.











В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в районе совершения преступления, установили очевидцев, опросив жителей многоэтажек, расположенных поблизости.







В результате слаженной работы полицейских подозреваемые были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое мужчин, один из которых житель соседнего района. Всё похищенное удалось изъять и вернуть владельцам.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. В результате слаженной работы полицейских подозреваемые были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое мужчин, один из которых житель соседнего района. Всё похищенное удалось изъять и вернуть владельцам.

В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых, в краже меховых изделий на сумму около 800 тысяч рублей.