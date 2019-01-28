В Бурятии директор детсада 4 года присваивала премии воспитателей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Женщина незаконно назначала себе премии



Прокуратурой Окинского района в суде поддержано ходатайство следователя Тункинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия о применении к директору муниципального образовательного учреждения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Установлено, что директор детского сада в селе Орлик в период с 2013 по 2017 годы назначала себе премии из экономии фонда оплаты труда детского сада. Тогда как в соответствии с организационно-распорядительными документами премия директорам детских дошкольных учреждений должна назначаться приказами районного управления образования из средств централизованного стимулирования руководителей.



Таким образом, директор детского сада незаконно получила денежные средства, полагавшиеся воспитателям в качестве материального стимулирования.



В связи с возмещением причинённого дошкольному учреждению ущерба судом принято решение о прекращении уголовного дела и назначении виновному лицу судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.