В Улан-Удэ горел конвеер для сухарей

Пожар произошёл в Октябрьском районе



Накануне в Улан-Удэ по улице Тверская, 30 горело складское кирпичное, одноэтажное здание.



В результате пожара огнём был повреждён ленточный конвеер для сушки сухарей изнутри, закопчены стены внутри здания на общей площади 20 кв.м.



Причина пожара - неисправность электрооборудования. Виновное лицо и ущерб - устанавливается.



В тушении пожара принимали участие 7 единиц техники и 15 человек. Время работы составило 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

