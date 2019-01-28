Пожар произошёл в Октябрьском районе
Накануне в Улан-Удэ по улице Тверская, 30 горело складское кирпичное, одноэтажное здание.
В результате пожара огнём был повреждён ленточный конвеер для сушки сухарей изнутри, закопчены стены внутри здания на общей площади 20 кв.м.
Причина пожара - неисправность электрооборудования. Виновное лицо и ущерб - устанавливается.
В тушении пожара принимали участие 7 единиц техники и 15 человек. Время работы составило 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ горел конвеер для сухарей
Происшествия, Фото:
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