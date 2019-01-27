У улан-удэнца украли винтовку



В полицию Заиграевского района обратился 23-летний улан-удэнец с заявлением о краже имущества из его дачного дома в одном из СНТ. Мужчина сообщил правоохранителям, что неизвестный проник в ограду его дачного дома, откуда украл садовый инвентарь, алюминиевые фляги, а также, разбив стекло, проник в дом, откуда похитил пневматическую винтовку.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 45-летний не работающий, ранее судимый житель этого же СНТ, у которого обнаружена и изъята часть украденного.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

