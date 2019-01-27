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У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану

У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия,  Фото:из архива
Возбуждено уголовное дело

Во время рейда участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Селенгинскому району в селе Средний Убукун задержан 45-летний не работающий житель райцентра. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

По результатам проведённой экспертизы, установлено, что изъятое – марихуана весом более килограмма.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.  

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