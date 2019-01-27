Возбуждено уголовное дело
Во время рейда участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Селенгинскому району в селе Средний Убукун задержан 45-летний не работающий житель райцентра. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
По результатам проведённой экспертизы, установлено, что изъятое – марихуана весом более килограмма.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
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