У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану

Происшествия, Фото: из архива

Возбуждено уголовное дело



Во время рейда участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Селенгинскому району в селе Средний Убукун задержан 45-летний не работающий житель райцентра. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.



По результатам проведённой экспертизы, установлено, что изъятое – марихуана весом более килограмма.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



