Ущерб составил две тысячи рублей
В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась продавец одного из магазинов с заявлением о том, что неизвестный, находясь в торговой точке, открыто похитил продукты питания, спиртное и сигареты. Ущерб составил две тысячи рублей.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 20-летний не работающий житель Забайкальского края.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ 20-летний парень ограбил магазин
Происшествия, Фото:
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