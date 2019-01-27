В Улан-Удэ 20-летний парень ограбил магазин

Происшествия, Фото: их архива

Ущерб составил две тысячи рублей



В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась продавец одного из магазинов с заявлением о том, что неизвестный, находясь в торговой точке, открыто похитил продукты питания, спиртное и сигареты. Ущерб составил две тысячи рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 20-летний не работающий житель Забайкальского края.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

