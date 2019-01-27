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Житель Бурятии украл у односельчанки печные дверцы

Житель Бурятии украл у односельчанки печные дверцы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также он украл одежду 

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прибайкальскому району задержан 42-летний ранее неоднократно судимый не работающий житель села Иркилик. Он подозревается в совершении квартирной кражи.

Установлено, что в октябре прошлого года подозреваемый, отжав стеклопакет, проник в дом односельчанки, откуда украл одежду, а также печные дверцы. Ущерб составил 6800 рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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