Житель Бурятии украл у односельчанки печные дверцы



Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прибайкальскому району задержан 42-летний ранее неоднократно судимый не работающий житель села Иркилик. Он подозревается в совершении квартирной кражи.



Установлено, что в октябре прошлого года подозреваемый, отжав стеклопакет, проник в дом односельчанки, откуда украл одежду, а также печные дверцы. Ущерб составил 6800 рублей.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

