Житель Бурятии украл у односельчанки печные дверцы

Также он украл одежду
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прибайкальскому району задержан 42-летний ранее неоднократно судимый не работающий житель села Иркилик. Он подозревается в совершении квартирной кражи.
Установлено, что в октябре прошлого года подозреваемый, отжав стеклопакет, проник в дом односельчанки, откуда украл одежду, а также печные дверцы. Ущерб составил 6800 рублей.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Также он украл одежду
Ущерб составил 19 тысяч рублей
Автомобилиста ослепило солнце, и он совершил столкновение
Горожане отдали собаку Дусю новым хозяевам в Улан-Удэ, но заподозрили, что животное забили и съели. ФОТО
В Багдарине задержан подозреваемый в краже
У лихача также не было водительских прав
Пожар произошёл в Октябрьском районе
Они потеряли суммарно около 100 тысяч рублей
Водитель Renault не предоставила преимущество микроавтобусу. ФОТО, ВИДЕО
Выяснилось, каким образом труп мужчины оказался в заброшенном доме в Поселье
Розыск ведётся в рамках громкого уголовного дела по ОПГ «Ключевские»
Вор разбил стекло и забрался в лавку
Инцидент произошёл в посёлке Абалаково
Пьяные жители кричали работникам, что они шумят, мешают им спать
У него обнаружили около полутора килограммов марихуаны