У жителя Бурятии украли куртку в доме культуры

Ущерб составил 19 тысяч рублей



В полицию Гусиноозёрска обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный украл его куртку, оставленную в гардеробе дома культуры. Ущерб составил 19 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний не работающий, житель Селенгинского района, у которого обнаружено украденное имущество.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



