Черепа, мангалы и шампура: Улан-удэнцев встревожил жуткий дом



- 13 января ко мне обратился молодой человек, чтобы забрать собачку Дусю для бабушки, которой нужна небольшая собачка. Попросил доставку в Зверосовхоз, дал номер телефона. На следующий день, 14 января, собачку доставили по указанному адресу, бабушки дома не оказалось, забрал внук. С его слов, бабушка уехала за пенсией. Внутри дома скулила ещё собака, парень объяснил так: купили недавно кавказца, и бабушка закрывает его там, когда уезжает - чтобы не украли, - рассказывает в интернете волонтёр.



Дальше женщина пишет, что в тот же день на звонки новые хозяева животного перестали отвечать. Волонтёры еще раз съездили по этому адресу, однако дверь им никто не открыл.



- Осталась связь только с этим парнем во «ВКонтакте», но он после моих вопросов меня заблокировал, на тот номер так и не отвечали. Добровольцы ещё раз съездили, опять безрезультатно, лишь было слышно, что в доме есть собака, и не одна. Сегодня снова группа волонтёров выехала по этому адресу, дверь открыла женщина, не бабушка, которая представилась хозяйкой, была нетрезва. На участке лежат собачьи черепа, стоит мангал с шампурами, - продолжает горожанка.



Также она уточнила, что хозяйка квартиры держит у себя 3 собак. Это пекинес, боксёр и щенок неизвестной породы.

























- Он мне дал телефон парня, я уж не знаю, сам ли он на этом номере. Могли бы полицейские всё это разузнать. Номер телефона есть, на который сначала отвечал парень, который у меня забрал Дусю, получается, вышел, а сейчас на этом номере женщина, - сказала «Байкал-Daily» девушка.



«Мне хотелось бы, чтобы получили какую-то информацию об этом молодом человеке», подытожила она.

Добровольцев, находящих для бездомных животных хозяев, возмутила и встревожила история с собакой Дусей.- На вопросы о Дусе отвечает, что она сразу убежала. Вот такая странная ситуация, в которой, надеюсь, разберётся полиция, - заключила волонтёр.Под постом неравнодушные жители оставили более 100 комментариев, отмечая, что у них «ком подступил к горлу» при чтении, и как после этого можно верить людям.«Байкал-Dailу» связался с женщиной, к которой привезли собаку. Улан-удэнка, представившаяся Мариной, утверждает, что её новоиспечённый питомец попросту убежал.- У каждого во дворе есть мангал. А насчёт черепов, до этого у меня была большая собака, и вот она бегала везде, таскала всё отовсюду. У нас лес большой. И это не черепа, там кости лежат, давайте сделаем экспертизу, - прокомментировала она.Кроме того, жительница столицы Бурятии поведала, что является пенсионеркой, и что у неё три собаки, и за всеми она ухаживает, как полагается.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Dailу» подтвердили, что тревожный сигнал от добровольцев поступал.- Сообщение на телефон 102 поступало, участковым уполномоченным полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, - сказали в министерстве.Как отметила волонтер, ей бы хотелось, чтобы стражи порядка вышли всё-таки на юношу, который изначально просил собаку для своей бабушки.