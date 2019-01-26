Житель Бурятии украл телефон в библиотеке

В Багдарине задержан подозреваемый в краже
В Отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Ущерб составил 5500 рублей.
Установлено, что 23 января неизвестный похитил устройство со стола в читальном зале Центральной библиотеки села Багдарин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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