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Житель Бурятии украл телефон в библиотеке

Происшествия, 
В Багдарине задержан подозреваемый в краже

В Отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Ущерб составил 5500 рублей.

Установлено, что 23 января неизвестный похитил устройство со стола в читальном зале Центральной библиотеки села Багдарин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по республике.
кража
 
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