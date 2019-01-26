В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП с автобусом



В результате столкновения пострадал и был госпитализирован водитель иномарки. Срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в 2015 году.



По словам очевидцев аварии, водитель иномарки был пьян. Медицинские работники взяли образцы крови для проведения исследования на предмет алкогольного опьянения.



Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

- Следуя со стороны улицы Мокрова в направлении посёлка Энергетик он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Hyundai». Автобус следовал без пассажиров, не по маршруту, - сообщили в УГИБДД по республике.